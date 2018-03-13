MÜZAKERELERDE YENİ BAŞLIK İDDİASI

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN NETLEŞTİRİLMESİ”

Güney’de yayın yapan Politis Gazetesi Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, müzakerelerin yeniden başlaması halinde görüşülmek üzere masaya yeni bir başlık koymaya hazırlandığını iddia etti. “Kıbrıs Sorununda Yeni Başlık… Mavroyannis Kıbrıs-Türkiye İlişkileri Masada Diyor” başlıklı haberde, Türkiye’nin çözümden sonra bile müdahale olanaklarını algılama şeklinden kaygı duyan Rum tarafının, “yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın Türkiye ile ilişkilerinin tamamen netleştirilmesi” konusunun da görüşülmesini istediğini yazdı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM TÜRKİYE İLE NET İLİŞKİYE BAĞLI”

Haberde “Rum tarafının, çözümün sürdürülebilirliğini, olası bir çözümün iç yönlerinin göğüslenmesinde beklenen zorluklardan daha çok, Türkiye ile ilişkilerin netleştirilmesine bağlı gördüğü” belirtildi.

Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis tarafından şekillendirilen ve alenen ifade edilmeye de başlanan “Kıbrıs-Türkiye ilişkilerinin çerçevesinin çözümün ilk gününden itibaren net olması gerektiği” tutumunun, “yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın egemenlik haklarına dair net anlaşmaları” da içermekte olduğu kaydedildi.

GÖRÜŞME TARİHİNİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR!!

New York’tan Ada’ya gelen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar’ın dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile temas kurmasının beklendiğine işaret eden gazete, liderler yemeğinin Spehar aracılığıyla yapılacak istişarelerden sonra, bu hafta içerisinde gerçekleşeceğini belirtti.