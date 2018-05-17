“MÜZAKERELERE GELİN”

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Krallık ziyaretinde Kıbrıslı Rumların Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetleriyle ilgili sözlerine Güney’den cevap geldi. Rum sözcü Prodromos Prodromu Erdoğa’a cevaben yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’deki enerji programının uluslararası meşruiyete uygun olduğunu belirterek, bölgedeki gerginliğin artmaması için en akılcı yolun müzakerelerin yeniden başlaması olacağını söyledi…

Rum sözcü Prodromos Prodromu, Doğu Akdeniz’deki enerji programının uluslararası meşruiyete, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir devletin egemenlik haklarına uygun olduğunu söyledi. Erdoğan’ın bölgedeki gerilimin artmaması konusundaki açıklamasına da değinen Prodromu, gerginliğin önüne geçebilmek için müzakerelerin yeniden başlaması ve BM Genel Sekreteri’nin parametrelerinin kabul edilmesinin en akılcı yol olacağını kaydetti.

İLK ÖNCE ANASTASİADİS KABUL ETTİ İDDİASI!!

Kıbrıs müzakerelerinin, Guterres Çerçevesi temelinde yeniden başlamasını uzun zamandır isteyenin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olduğunu savunan Prodromu “Guterres Çerçevesi’ni Crans Montana’da ilk kabul eden, dahası müzakerelerin bu çerçevede yeniden başlamasını isteyen Başkan Anastasiadis’tir” iddiasında bulundu.