Müzakerelere ilişkin karar önerisinin ivedilikle görüşülmesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

Bu bölümde, Ulusal Birlik Partisi Grubu adına Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz’un sunduğu “Kıbrıs Rum Meclisinin Çözüm Sürecine Darbe Vuran Kararına İlişkin Karar Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşmesi”ne ilişkin tezkere ele alındı ve oyçokluğuyla onaylandı.

Tezkereye ilişkin söz alan Oğuz, Kıbrıs Rum Meclisinin aldığı kararı kınadıklarını dile getirdi.

Güvenlik ve Garanti Anlaşmalarının hiçbir şekilde değiştirilemez pozisyonda olduğunu dile getiren Oğuz, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonları eleştirdi.

ERHÜRMAN

Erhürman da, “seçim yaklaştıkça ne olup bittiğini anlamakta zorluk yaşıyorum” dedi. İki hafta önce gelen önerinin gruplarla istişare edilmemesi nedeniyle geri çekildiğini dile getiren Erhürman, tezkereyle ilgili süreci aktardı.

Tezkerenin yine gruplarla istişare edilmediğini belirten Erhürman, bu durumu ciddiyetsizlik olarak niteledi.

Konuşmaya yerinden cevap veren Oğuz, Sibel Siber’le bir toplantı yapıldığını anlatarak, sunduklarının ortak metin olduğunu söyledi.

Bunun üzerine CTP milletvekilleri, bunun neye dayanarak ortak metin olarak tanımlandığını sordu.

Erhürman “Ortak metin diye grupların oturup birlikte hazırladığı metine denir” diyerek, Meclis Başkanıyla görüşülenin metin önerisi olduğunu, bunun gruplarla istişare edilmesi gerektiğini dile getirdi.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber konuya açıklık getirerek, Kıbrıs konusuyla ilgili konularda ortak metin hazırlanmasını tercih ettiğini dile getirdi.

Önceki örneklerde olduğu gibi bu konuda da Meclis Başkanı olarak bir taslak hazırlayıp gruplara sunduğunu dile getiren Siber, metni hazırladıktan sonra grup başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdiğini ve herkesin metine olumlu görüş verdiğini söyledi.

Öte yandan 19 milletvekilinin imzaladığı ve mutabakat olmadan sunulmak istenen önergenin geri çekilmesi talebinin gündeme geldiğini dile getiren Siber, bu talebin ardından ikinci bir toplantı yapılmadığını kaydetti.

ERHÜRMAN

Erhürman, yeniden söz alarak “bu bir ortak metinse ivedilik talebi neden Dursun Oğuz imzasıyla geliyor?” diye sordu.

OĞUZ

Bunun üzerine yeniden söz alan Dursun Oğuz, Erhürman’ın siyasi propaganda yapıldığını iddia ettiğini, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Getirdikleri metnin geçen haftakiyle aynı metin olduğunu söyleyen Oğuz, CTP vekillerinin geçen hafta buna imza atmayı reddettikleri için tekrar kendileriyle görüşmediklerini dile getirdi.

Bunun üzerine CTP milletvekilleri yerlerinden, imza atmadıkları için ortak metin olarak sayılamayacağını tekrarladı.

Metnin Sibel Siber’den gelen öneri olduğunu vurgulayan Oğuz, amaçlarının ortak bir görüş ortaya koymak olduğunu anlattı.

TAÇOY

Konuyla ilgili yerinden söz alan bağımsız milletvekili Hasan Taçoy, Siber’in bağımsız milletvekillerini makamına çağırdığını anlatarak,” benim imzaladığım belge herhangi bir grupla istişare edildi mi” diye sordu.

SİBER

Siber, metni gruplara okuduktan sonra bağımsız milletvekillerini odasına davet ederek metni okuduğunu belirtti. Grupların onaylaması halinde hazır olması için bağımsız vekillerin imzasını aldığını dile getiren Siber, “İkinci kez sunulacağında, personelime herkes mutabık mı diye sordum.

Bana verilen bilgi CTP’nin atmadığı şeklindeydi” dedi.

Siber, “Metin madem ikinci kez sunulacaktı, keşke bütün gruplardan bir imza talep edilseydi” diyerek, böyle yapılmış olsa bugünkü tartışmaların yaşanmayacağını kaydetti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de kürsüye çıkarak, metine mutabık olmadıklarını ilgili personele ilettiklerini anlattı.

Şahali, konunun Kıbrıs Türk halkının dününü, bugün ve yarınını derinden ilgilendirdiğini vurguladı.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler, UBP’nin “propaganda yapacak başka konu bulamadığı için bu konuyu gündeme getirdiğini” söyledi.

Çeler yapılması gerekenin Rum Meclisine “Açın 1960 Cumhuriyet Anayasasının182. maddesini okuyun” denmesi olduğunu, bunun çok büyük etki yaratabileceğini söyledi.

ÇAKICI

Usulle ilgili söz alan bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı da, Siber’in davetiyle bağımsız milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda metnin ele alındığını dile getirerek, kendisinin metni değerlendirmek istediği için imza atmadığını dile getirdi.

Kıbrıslı Rumların federasyonu en büyük geri adım olarak gördüğünü dile getiren Çakıcı, federasyonun kaldırılmasıyla ilgili bir talebin kabul edilebilir olmadığını anlattı. Çakıcı, konuşmasında hükümet icraatlarını da eleştirdi.

DENKTAŞ

Grubu adına söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, önergenin durup dururken ortaya çıkmadığını, Kıbrıs Rum Meclisinin kararına cevaben hazırlandığını anlattı.

Denktaş “Meclis Başkanı bir ortak metin sundu, biz tartıştık onay verdik, UBP olumlu baktığını söyledi, CTP de tartıştı ama şurasını şöyle değiştirelim diye bir öneri sunmadı” dedi.

Federasyonla ilgili parti görüşünü daha önce açıkladıklarını ancak bunu meclise getirmediklerini dile getiren Denktaş, konunun meclise getirmemelerinin nedeninin, hem içerde hem Türkiye’yle, hem BM’yle hem de ilgili tüm kesimlerle istişare gerekmesi olduğunu kaydetti. Öte yandan Rum Meclisinin aldığı karara artık bir cevap verilmesi, bir tepki verilmesi gerektiğini anlatan Denktaş,

Rum meclisi böyle bir karar almasa iç siyasete oynanıyor yorumlarını anlayabileceğini ancak durumun farklı olduğunu dile getirdi.

Ülkedeki her kesimin garantilerle ilgili hassas olduğunu dile getiren Denktaş, “Bugün ivediliğini alalım, içeriği gerekirse tartışılsın” diyerek Kıbrıs Rum Meclisine mutlaka cevap verilmesi gerektiğini anlattı.

SİBER

Meclis Başkanı Siber, deklarasyon olarak okunması konusunda bir oybirliği varsa ivediliğe gerek olmadığını dile getirdi. Milletvekilleri yerlerinden konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün de oturduğu yerden söz alarak, ivediliğin alınmasının komitede görüşülmesi anlamı taşıdığını belirterek, metinin deklarasyon halinde getirilmesine daha sonra karar verilebileceğini anlattı.

Ardından tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.