Müzede yer alacak heykeller Kıbrıs Türk halkına soruluyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden açıklamada, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’nde, Kıbrıs Türk toplumunun yaşamının çeşitli evrelerinde derin izler bırakmış, anılarla hatırlanan gerek siyasî gerekse de sosyal hayatta toplumla bütünleşen ve toplumun sembolleri haline gelen kişileri, gelecek nesillere tanıtmak amacıyla heykellerinin Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’nde sergileneceği belirtildi.

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’nde sergilenecek olan heykellerin, Kıbrıs Türk Toplumuna sorular yönelterek anket çalışması sonucu belirleneceği ifade edilen açıklamada, yapılacak anket sonucunda toplumun belirlediği kişilerin heykellerinin yapılacağı kaydedildi.

Kıbrıs Türk Toplumunda İz Bırakmış İsimler Ölümsüzleştirilecek…

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, eğitim-öğretim çalışmaları yanında sosyal sorumluluğu da kendisine bir görev kabul eden Yakın Doğu Üniversitesi olarak toplumumuzun tarihinde iz bırakmış önemli şahsiyetlere bu sayede vefa borçlarını da ödemiş olmanın mutluluğunu duyacaklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak bu topraklarda kökleşmeye büyük önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Ancak bir yerde ne denli kök salmaya çalışırsanız çalışın eğer geçmişinizden kopmuşsanız, bilginiz yetersizse kökleriniz yeterince güçlenmez, tutunamazsınız” dedi. 2020 yılında kapılarını ziyaretçilere açacak olan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’nde, Kıbrıs Türkü’nün tarihi olarak kabul edilen 1570-71 Kıbrıs’ın fethiyle başlatılacağını aktaran Prof. Dr. Özkul, müzede İngiliz sömürge dönemi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçiş ve ana tema olan 1955’ten günümüze Millî Mücadele yıllarının yer alacağını söyledi.

Tarihi Belgelerden, Tablolara, Araç Gereçler Müzede Sergilenecek…

Kıbrıs Türkü’nün adaya gelişinden bugüne görsel ve işitsel malzemelerin yer alacağı müzede o döneme ait giysi, silah, taşıt gibi malzeme yanında yine döneme ait önemli tarihsel belgeler, tablolar ve heykeller de sergilenecek. Müzeyi gezenlerin özellikle de gençlerin, atalarının bu adada kökleşmek için verdiği zorlu mücadeleyi, e yakın geçmişi daha iyi anlamalarını sağlayacak bir ortamda ilgiyle ve heyecanla gezecekleri bir müze oluşturmak hedefleniyor.