"Müzeler Haftası'nda Döveç Group’tan Sosyal Sorumluluk Etkinliği"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 23 Mayıs 2023 - Döveç Group, bu yılın Müzeler Haftası'nda çocukların toplumsal farkındalığını artırmak adına bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 22 Mayıs 2023 tarihinde, Şömineli Ev’de gerçekleşen etkinlik kapsamında, ilkokul çocuklarına yönelik seramik eğitimi düzenlendi.

Bu yılın Müzeler Haftası etkinliklerine sponsor olan Döveç Group, çocukların arkeoloji, sanat tarihi, kültür, coğrafya, tarih ve bilim gibi alanlara ilgi duymalarını teşvik ederek, toplumsal gelişime destek olmayı hedefledi. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar, seramik eğitimleri sayesinde yaratıcılıklarını keşfetti ve bu alanda bilgilerini genişletme fırsatı buldu.

Etkinlikle ilgili olarak konuşan Döveç Group temsilcisi Burçin Döveç, "Bu tarz etkinlikler düzenlemeyi ve katkı sağlamayı alışkanlık haline getirmek toplumumuza büyük fayda sağlamaktadır." diyerek, sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekti. Döveç, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'ne bu değerli etkinliği düzenlediği için teşekkürlerini iletti.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi de Döveç Group'a ve başta Burçin Döveç olmak üzere tüm katkı sağlayanlara teşekkür etti. Müzelerin toplumsal gelişimdeki rolünün daha geniş kitlelere ulaşması adına düzenlenen bu tür etkinliklerin önemini vurgulayan Daire, bu tür projelerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.