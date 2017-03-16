Müzeyyen Telli'nin katili tam bir suç makinesi çıktı!

Katilin; hırsızlık, 'uyuşturucu satmak ve kullanmak', 'gasp' gibi suçlardan hakkında birçok kez işlem yapılmış

İstanbul’da zehir çetesinin, oturduğu apartmanın kömürlüğündeki uyuşturucu zulası açığa çıkınca öldürdüğü 24 yaşındaki Müzeyyen’in katil zanlısı, poliste hayli kabarık suç dosyasına sahip olan Ümit Y. çıktı.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, 20 yaşındaki suç makinesi Ümit Y., kaçtığı Adana’da yakayı ele verdi. Geçtiğimiz pazar günü Zafer Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte oturduğu binanın bodrum katına kömür almak için inen Aysel Telli, burada torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcısını gördü.

Telli’nin dışarı çıkarmak istediği torbacıya bağırması üzerine yeğenleri Müzeyyen ve Rıfat Telli de olaya müdahil oldu. Binadan çıkarılan torbacı, bir süre sonra 6 arkadaşıyla birlikte geri döndü.

Gruptan biri, elindeki silahla Telli Ailesi’ne ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden 24 yaşındaki Müzeyyen Telli hayatını kaybetti. Suriye uyruklu Muhammed Yusuf ise ağır yaralandı.

Tam bir suç makinesi

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin, yaşları 18’in altında 3 üyesi tutuklandı. Ancak silahı kullandığı iddia edilen torbacının yakalananlar arasında olmadığı anlaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, şehir dışına kaçan zanlının kimliğini belirledi. Katil zanlısı 20 yaşındaki Ümit Y., polis için hiç de yabancı değildi.

Çocuk yaşlardan itibaren sık sık belaya bulaşan zanlı, poliste çok kalın bir dosya sahibiydi. Batman doğumlu olan ve ilk suçunu 15 yaşında işleyen Ümit Y.’nin yolu sık sık karakola düştü. Önce hırsızlık, ardından da ‘uyuşturucu satmak ve kullanmak’ ve ‘gasp’ gibi suçlardan hakkında birçok kez işlem yapıldı. Ancak o tarihlerde 18 yaşının altında olduğu için her seferinde küçük cezalar alarak kurtuldu.

Otogara operasyon

3 gündür peşinde olduğu Ümit Y.’nin Batman’dan otobüsle Adana’ya gittiği istihbaratını edinen İstanbul polisi, harekete geçti. Adana polisine bilgi verildi.

Adana Otogarı’nın girişinde ve çıkışında önlem alan ekipler, katil torbacıyı taşıyan otobüs perona girdiği anda operasyon için düğmeye bastı.

Gözaltına alınıp Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Ümit Y., işlemler ve Adli Tıp’taki sağlık kontrolünden sonra Adana Havalimanı’nda İstanbul’dan gelen ekibe teslim edildi.