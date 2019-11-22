Müziğin toplumsal ve kişisel işlevlerini ele aldılar

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, akademik eğitimi sahaya taşıyarak, teori ile pratiği bir araya getirerek kamış kullanarak müzik aletleri üreten Atelier Kabuk’a bir eğitim gezisi gerçekleştirdi.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze öncülüğünde düzenlenen ve öğretim görevlisi Ufuk Altunç’un da eşlik ettiği gezide öğrenciler, Lefkoşa’da Surlar içi Belediye Pazarı (Bandabuliya) içerisinde bulunan “Atelier Kabuk” müzik atölyesini ziyaret ederek, el yapımı flütleri inceledi ve müzikle iletişimin nasıl sağlandığı konusunda Atelier Kabuk direktörü Yena Hacışevki’den bilgiler aldı.

“Empati Kurmayı, Anlayış Geliştirmeyi, Saygıyı, Disiplini, Konsantrasyonu ve Kişisel Alanı Korumayı Öğretmeye Çalışıyoruz…”

Atölyeleri ile ilgili bilgiler veren Atelier Kabuk direktörü Yena Hacışevki, el yapımı flütler yaptıklarını, flütlerin her birinin kendine özgü bir desene ve nota düzenine sahip olduğunu, geleneksel flütlerin yanı sıra, çeşitli üfleme stillerine sahip deneysel flütler de ürettiklerini söyledi.

Bu flütlerin bazılarına aşk flütü adını verdiklerini belirten Hacışevki, “Kolye şeklinde boyuna asılarak taşıanbilir flütlerimiz de mevcuttur. Aşk Flütü’nü çalarken empati kurmayı, anlayış geliştirmeyi, dinlemenin önemini, uyumu, cesaretli olmayı, adaptasyonu, sabrı, saygıyı, disiplini, konstantrasyonu, koordinasyonu ve kişisel alanı korumayı öğretmeye çalışıyoruz” dedi.

Atelier Kabuk’un sahibi Yena Hacışevki de, nezih ve huzur verici bir atmosfere sahip olan işletmesinde el emeği ile ürettikleri harika ürünleri ve müzik ile iletişimi birleştirdiği felsefesini öğrencilerle paylaştı. Geleceğin iletişimcileri de teoride öğrendikleri bilgileri hayat içerisinde nasıl harmanlayacakları ve yaşamlarına nasıl yansıtacakları ile ilgi harika bir deneyim yaşadılar.

Kişisel Alan, Bireysellik, Birliktelik ve Senkronizasyonun Değeri İrdelendi…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze ise, Atelier Kabuk’a düzenledikleri “İletişim ve Müzik” temalı eğitim gezisi ile ilgili olarak, çok keyif aldıklarını ve eğlenirken öğrendiklerini, ufuklarının açıldığını dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Öze, “ Göz teması ve fiziksel temasın kişilerarası ilişkilerdeki öneminin hatırlatıldığı uygulamalı etkinlikte, kişisel alan, bireysellik, birliktelik ve senkronizasyonun değeri irdelendi. Müzik ile iletişimin yeniden kurulmasını ve ilişkileri beslemesi anlamındaki etkisi inanılmazdı. Farklı zaman dilimlerinde iletişim ve kişisel gelişim konularında gerçekleştirdikleri etkinliklerin de her biri kendine özgü desene ve nota düzenine sahip, farklı üfleme stilleri olan hatta boynunuza kolye olarak dahi asabileceğiniz el yapımı flütler ile müziğin ahengini iletişimin birleştirici ruhuyla eşleştirerek kişiler arasında koordinasyon ve denge yaratma çalışması ile öğrencileri etkiledi” dedi.