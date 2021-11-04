Müzik dinlemek zihinsel yorgunluğu azaltıyor

Fransa'da yapılan bir araştırma, müzik dinlemenin zihinsel yorgunluğu azaltmada egzersiz yapmak kadar etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Fransa'da yapılan bir araştırma, müzik dinlemenin zihinsel yorgunluğu azaltmada egzersiz yapmak kadar etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Fransa'nın Nice şehrindeki Bourgogne Franche-Comte Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada, fiziksel egzersiz yapmanın ve müzik dinlemenin zihinsel yorgunluğu attığı ortaya çıktı.

37 gönüllü gruplara ayrıldı.

Katılımcıların odaklanma ve beyin egzersizleri içeren aktivitelerle yorulmaları sağlandı. Ardından bir grup yürüyüş ve bisiklete binmek gibi egzersizler yaparken, diğer grup sadece sevdikleri müzikleri dinledi.

Son gruptan ise hiçbir şey yapmaması istendi. Aktivitelerden sonra gruplar yeniden testten geçirildi, performansları değerlendirildi.

Zihinsel yorgunluğa egzersiz kadar müzik de iyi geliyor

Fiziksel egzersiz yapanlar ile müzik dinleyenler benzer sonuçları elde etti.

Egzersiz yapan ve müzik dinleyen gruplar, sadece mola verenlere göre son değerlendirmede daha başarılı oldu.

Egzersiz yapmanın ve müzik dinlemenin zihinsel yorgunluğu azalttığı tespit edildi.

Çalışma, Neuroscience dergisinde de yayımlandı.