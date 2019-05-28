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Müzik Dinlerken Tüyleriniz Diken Diken Oluyorsa, Özel Bir Beyne Sahip Olabilirsiniz

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Amerika'da bulunan Columbia Üniversitesi'nde bir araştırma yapıldı.
Müzik Dinlerken Tüyleriniz Diken Diken Oluyorsa, Özel Bir Beyne Sahip Olabilirsiniz

Yapılan bu araştırmada müzik dinlerken tüyleri diken diken olan insanlarının beyinlerinde bulunan duyguların kontrol edilmesi ve işitsel verilerin yönetilmesi bölümleri arasında çok daha yoğun bir sinir ağının bulunduğu keşfedildi.

Müzik dinlemek, genel anlamda insanları yatıştıran bir eylemdir. Klasikleşmiş bir söz olarak"Müzik ruhun gıdasıdır." da aslında bunu anlatmak ister. İnsanı dinlendirir, huzur verir, kimi zaman motive edici bir özelliği de vardır. Kimi zaman içimizdekileri haykırmamıza sebep olan müzik, kimi zaman da bizleri çok uzak diyarlara götürebilir. 

Müzik her insanda aynı etkiyi bırakmaz. Kimisi için fazlasıyla anlamsız gelen bir müzik, bir başkası için büyük bir anlam ifade edebilir. Hatta bazı insanların dinlediği bir müzik, o insanların tüylerinin diken diken olmasına neden olur. Peki sizce bu bir tesadüf mü? Bu sorunun yanıtını öğrenmek isteyen Columbia Üniversitesi araştırmacısı Matthew Sachs, 20 farklı öğrenci üzerinde araştırma yaptı.

Öğrencilerin yarısı müzik dinlerken tüylerinin diken diken olabildiğini ifade ederken diğer yarısı da müzikten bu şekilde etkilenmediklerini ifade ediyordu. Sachs, müzik dinledikleri sırada öğrencilere beyin taraması yaptı. Ortaya çıkan sonuçlar ise ilginçti. Sonuçlara göre dinledikleri müzikle duygusal bir bağ kurmayı başaran öğrencilerin beyin yapıları, diğerlerine göre daha farklıydı. 

Oxford'da yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre bu tarz kişiler, işitsel verileri beyinlerinin duygu bölümüne daha fazla işliyordu. Buna da beyinlerinin bu bölgesinde bulunan sinir ağının fazlasıyla yoğun ve hacimli olması neden oluyordu. Bu sonuçlarla ilgili açıklamalarda bulunan Sachs, işitsel verileri ve duyguları yöneten beyin bölgesinde daha fazla sinir olmasının, bu iki bölüm arasında daha fazla işlem yapıldığını gösterir dedi. Depresyonun insanların hayattan aldığı zevki düşürdüğünü belirten Sachs, beynin bu bölgeleri bir şekilde geliştirilebilirse depresyondan kurtulmanın daha kolay olacağını söyledi.

Sachs şimdi bu araştırmanın devamı niteliğinde yeni bir araştırma yapmak üzere çalışıyor. İkinci araştırmanın konusunun insan beyninin bazı müziklere verdiği reaksiyonu incelemek olduğunu açıklayan Sachs, bu araştırma ile müziğin psikolojik hastalıkların tedavisinde nasıl kullanılabileceğini anlamayı amaçlıyor.

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