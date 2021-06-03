Müzik dünyası belleğini kaybetti

YAREN ÇOLAK

Ülkenin dört bir yanından unutulmaya yüz tutmuş eserleri gün yüzüne çıkaran Hasan Saltık’ın ölümü müzik camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında toplayan Saltık, müzik camiasının en önemli isimlerindendi. Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Saltık’ın cenaze töreni yarın İstanbul Kartal Cemevi’nde gerçekleştirilecek. Ülkenin tüm dil, ses ve renklerini Kalan Müzik’le tek çatı altında bir araya getiren Saltık’ın ardından sanatçılar BirGün’e konuştu.

Çalışmalarıyla Saltık’ın müzik dünyasına büyük katkıları olduğunun altını çizen Müzik Yazarı Murat Meriç, “Memleket müziğine en çok hizmet etmiş isim. Bugüne kadar yaptığı her şey buna dahil. Türkiye’nin herhangi bir döneminde bir kültür bakanından çok daha fazla iş yaptı. Sadece Kalan Müzik içerisinde topladıkları bile yeterli. Memleketin tüm dillerini, seslerini, renklerini aynı çatı altında toplamayı başardı” diye konuştu.

YOKLUĞU HEP HİSSEDİLECEK

Kalan Müzik’in önemine dikkat çeken Müzisyen Zülfü Livaneli şu ifadeleri kullandı:

Toplumsal bellek sorunumuzu çözmek için çalışan, zihnimizi, kültürümüzü zenginleştiren önemli bir yapımcıydı. Yokluğu hep hissedilecek. Ben de Hasan’ın ani ölümü ile hem bir dost, hem de yakın bir dost kaybetmenin üzüntüsü içindeyim.

MÜZİĞE KAZANDIRDIKLARI ÇOK DEĞERLİ

"Hasan’ın arşiv geliştirme yönü çok güçlüydü" diyen müzisyen Cahit Berkay ise şöyle konuştu:

Hasan’ın var olanları ya da var olmuş olanları gün yüzüne çıkarmış olmasının yanı sıra müzik dünyasına kazandırdıkları da çok değerli. Bunlardan biri Aynur Doğan biri de Kazım Koyuncu. Hasan onların ilk albümlerindeki parçaların prodüktörü ve yapımcısıydı. Aynur’un ilk albümü çıktığında Hasan bana hediye etmişti. Eve gidip dinlediğimde kulaklarıma inanamadım. Türkiye’deki en iyi prodüksiyon çalışmasıydı.

BARIŞÇI VE DOST CANLISIDIR

Berkay sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

Hasan aynı zamanda benim çok yakın dostumdur. Telif konusu ile ilgili konularda da hep yan yana olduk. Hasan, barışçı ve dost canlısıdır. O yüzden de çok seveni var. Maalesef bu erken kayıpla da herkes gördü. İnanmak istemiyorum, inanasım gelmiyor.

HASAN SALTIK KİMDİR?

1964 Dersim doğumlu Hasan Saltık, 1991’de Kalan Müzik'i kurarak unutulmaya yüz tutmuş eserleri derledi. Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde; özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınladı. Bizzat o yörelerde yaşayan sanatçılar tarafından kendi arkaik dil ve lehçelerinde seslendirdikleri müzik eserlerinin derlenmesi için araştırmacılara destek verdi, yapılmalarına ön-ayak oldu. Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan'’dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a; Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Âşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayımladı.