Müzik izni olmadan müzik yayını yaptı!

13.07.2024 tarihinde, Girne bölgesinde faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik Polis Ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, bir işletmenin geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu ve müzik izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı, başka iki işletmenin ise mekan kapatma saatine uymayarak halen faaliyette oldukları tespit edilmiştir.

Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.