Müzik Terapisi Ve Ritim Orkestrası LTB’de tanıtıldı

İnteraktif Müzik Ritim Terapi ve Ritmorkestra tanıtımı, LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve Mavi Sanat Çocuk Atölyesi işbirliğinde gerçekleşti.
LTB Toplantı salonunda düzenlenen tanıtımda, Ritmoterapist Ezgi Bertiz konuşma yaptı.
LTB’den verilen bilgiye göre, tanıtımda Down Sendromlu, dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan, stres kaynaklı öfke kontrol sorunu yaşayan çocuklarla yapılan ritim çalışmalarının sağladığı yararlar da aktarıldı.
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