“Müzik yanılsamaların Kıyısı”, “«Rönesans»  Kabilesinin Totemleri” ve “Güneş Enerjisi İle Parlayan Kum” adını verdiği eserleri tuvaline resmetti

Sanatçı Anastasia Racovcena Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için resmettiği “Müzik yanılsamaların Kıyısı”, “Rönesans Kabilesinin Totemleri” ve “Güneş Enerjisi İle Parlayan Kum” adlı üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Anastasia Racovcena, Kıbrıs Sanat Müzesi için ortaya çıkardığı eserlerine ilişkin şunları söyledi.

“Müzik Yanılsamaların Kıyısı”

Sanatçı; “Bir kişinin hayatı boyunca her aşamada belirli bir süreyi tanımlayan bir melodi ses verir. Bu melodi bazen beklentilerimize karşılık verir, bazen şaşırtır bazen heyecanlandırır. Genellikle bu tutarsızlıklar hayatımıza renk katar ve onu muhteşem tonlarda renklendirir. Hayatımız boyunca oluşan fazla tutarsızlıklar daha değişik ve daha parlak bir yaşamı bizlere sunmaktadır.” Dedi

“«Rönesans» Kabilesinin Totemleri”

Anastasia Racovcena; “Bu resim mevcut gerçekliklerin etkisi altında yaratılmıştır. Karantina sırasında Kıbrıs adasında kalan sanatçılar, görevi her koşulda sanatın iyiliğine hizmet etmek olan bir alevi hatırlatır. Bir totem, yolun yönünü görmeye ve herhangi bir yaşam problemini çözmeye yardımcı olan bir tür alev meşalesidir.” İfadelerini kullandı.

“Güneş Enerjisi İle Parlayan Kum”

Bu kompozisyonun yaratılması ancak Kıbrıs'ta mümkün olabilirdi diyen sanatçı Anastasia Racovcena, denizle ilgili izlenimlerini paylaşarak; “Denize ulaşmak için ateş gibi yanan kumdan geçmek gerekir. Güneş ısısı ile beslenen kum, insan ile temas edince insanın içinde yıllarca biriken yaratıcı enerjiyi ve insanın gerçek tabiatını uyandırıyor” sözleriyle belirtti.

Anastasia Racovcena

2002 yılında Komrat Devlet Üniversitesi'nden mezun oldu.

Sanatçının eserleri Gagauzia'nın ana eğitim bölümünün koleksiyonunda bulunmaktadır. Gagavuzya Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Bakanlığı'nın kuruluşuna bir resim koleksiyonu yazdığı için teşekkür mektubu verildi. «Türksoy» örgütü ve Malatya kenti yönetimi tarafından Türk halkının uluslararası Türksoy sanat sergisine katılmasıyla birleşmesine katkılarından dolayı teşekkür mektubu aldı. Karma sanat sergilerine katıldığı için Kültür ve Turizm Ana Bölümü tarafından sayısız diplomalarına layık görüldü. Sanatçının resimleri Rusya (Moskova), Moldova (Kişinev), Gagavuzya (Comrat), Türkiye (Malatya), Bulgaristan (Sofya), Almanya (Mellrichstadt) gibi ülkelerin koleksiyonlarında bulunmaktadır. 2016 yılında Komrat şehrinde düzenlenen "Güzel sanatlarda Gagavuzya kadını" başlıklı karma sanat sergisine katıldı. Aynı yıl Türkiye'nin Malatya kentinde düzenlenen "TÜRKSOY" adlı uluslararası karma sanat sergisine katıldı. 2017 yılında Komrat şehrinde düzenlenen “Vatanın paleti” adlı karma sergisine katıldı. Gagavuzya sanat galerisinde 2 kişisel sanat sergisini düzenledi. Türkiye'de düzenlenen "TÜRKSOY" adlı 19. açık hava ressamlığında Gagavuzya'yı temsil etti. 2017-2019 yılları arasında Komrat kentinde düzenlenen "Bahar, Kadın, Aşk" adlı yıllık karma sanat sergisine katıldı.