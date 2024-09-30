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“MÜZler Sanat Sempozyumu” kapanış sergisi ile sona erdi

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“Girne Arkın Group Fest24” kapsamında düzenlenen “Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu” cumartesi yapılan kapanış sergisi ile sona erdi.
“MÜZler Sanat Sempozyumu” kapanış sergisi ile sona erdi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen sergide, sempozyuma katılan sanatçıların çalışmaları yer aldı.

Etkinlikte, Girne Belediyesi Sosyal İşler Amiri Serdar Tuksal, MÜZler Sanat Sempozyumu Koordinatörü Nevin Halis ve Girne Belediye Meclis Üyesi Ziya Egemen Sencer birer konuşma yaptı.

Girne Belediye Meclis Üyeleri Ali Piro ve Ziya Egemen Sencer sanatçılara hediye takdim ederken, sanatçılar da, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un eşi Songül Şenkul’a hediye takdiminde bulundu.

Gecenin dikkat çeken etkinliklerinden biri de, Chang Yin tarafından uygulanan ve Çin’de gelenek olan çay seremonisi oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 15 gün devam eden  “Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu”na 8 ülkeden 35 sanatçı katıldı. 

Sempozyum kapsamında, özellikle engelli bireylerin sanat ile buluşmasını hedefleyen birçok ara etkinlik ve çocuk etkinlikleri yer aldı.

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