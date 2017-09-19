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Myanmar liderinden insan hakları ihlallerine kınama

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Myanmar liderinden insan hakları ihlallerine kınama
Myanmar'ın fiili lideri Aung San Suu Kyi insan hakları ihlallerine kayıtsız kalmayacaklarını duyurdu. Suu Kyi Bangladeş'e sığınan Müslümanların ülkeye dönebileceklerini söyledi.

Myanmar hükümeti Bangladeş'e sığınan Arakan Müslümanlarının ülkeye geri dönebileceklerini duyurdu. Myanmar'ın fiili lideri Aung San Suu Kyi başkent Naşpiydaw'da yaptığı konuşmada komşu ülkeye sığınan Rohingyaları ülkeye kabul etmeye hazır olduklarını söyledi ve yabancı devletlerin temsilcilerini durumu bizzat inceleyebilmeleri için huzursuzluklara sahne olan Arakan vilayetine davet etti.

Bölgedeki köylerin çoğunun şiddet olaylarından etkilenmediğini belirten Nobel Barış Ödüllü Aung San Suu Kyi Arakan sakinlerinin büyük bölümünün kaçış kervanına katılmadığını söyledi. Aung San Suu Kyi karşılıklı suçlamaların bulunduğunu ve toplu kaçışın nedenlerini araştıracaklarını bildirdi. Myanmar'ın fiili lideri ülkedeki her türlü insan hakları ihlalini kınadıklarını sözlerine ekledi.

Asi Rohingyalar 25 Ağustosta polis karakollarıyla kışlalara saldırmış ve Myanmar ordusu resmi ifadeyle ‘tahliye operasyonu' başlatmıştı. Bangladeş'e sığınan Arakan Müslümanları ordu birlikleriyle silahlı çetelerin köyleri ateşe verip insanları gelişigüzel katlettiklerini bildirmişlerdi. İnsan hakları örgütleri ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Myanmar hükümetini etnik temizlik yapmakla suçluyor. 1982 yılında Birma vatandaşlığının ellerinden alındığı Arakan Müslümanları vatansız sayılıyorlar.

Myanmarlı lider anlayış' bekliyor

Suu Kyi ülkenin kuzey batısındaki mülteci krizini barışçı yollardan çözmeye çalışacaklarını belirtti ve ‘herkesin savaş değil barış istediğini' söyledi. Myanmar lideri insan hakkı ihlallerine seyirci kalmayacaklarını ve din, etnik aidiyet ya da siyasi görüş farkı gözetmeksizin insan haklarını ihlal eden herkese ‘bir şeyler yapılacağını' duyurdu.

Kaçış ve sürgün nedeniyle 400 bin dolayında Arakan Müslümanının komşu Bangladeş'e sığınmasından sonra Myanmar yönetimi yoğun uluslararası eleştiri almış ve Aung San Suu Kyi BM genel kurul toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı. Hükümetinin ‘barışı sağlamaya çalıştığını' söyleyen Myanmarlı lider uluslararası toplumdan anlayış beklediklerini ifade ederek "Genç ve kırılgan bir demokrasimizin sayısız sorunla boğuşmak zorunda olduğu unutulmamalı” dedi. Aung San Suu Kyi Myanmar ordusunun uygulamalarına ise değinmedi.

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