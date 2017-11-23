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Myanmar ve Bangladeş, Arakanlı Müslüman sığınmacıların geri dönmesinde anlaştı

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Myanmar ve Bangladeş, Arakanlı Müslüman sığınmacıların geri dönmesinde anlaştı
Myanmar ve Bangladeş, Myanmar ordusu ve Budist çetelerin şiddetinden Bangladeş'e kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın ülkelerine dönmesi konusunda mutabakat anlaşması imzaladı.

Reuters'e konuşan Myanmar İş, Göç ve Nüfus Bakanlığı Müsteşarı Myint Kyaing "Bangladeş formları bize gönderdikten sonra mümkün olduğunca çabuk şekilde onları (Arakanlı Müslümanlar) geri almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

 

Kyaing'in sözünü ettiği formlar, Arakanlı müslüman sığınmacıların Myanmar'ın Arakan vilayetindeki evlerine geri gönderilmeleri öncesinde kişisel bilgilerini belirtmek zorunda oldukları kayıt belgeleri.

'2 AY İÇİNDE BAŞLAYABİLİR'

İmzaların atılmasından önce Myanmar'ın fiili sivil lideri Aung San Suu Kyi de Arakanlı Müslümanlar'ın ülkelerine geri gönderilmesi konusunda Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmood ile görüştü.

Myanmar Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Arakan'dan ayrılan insanların kabul edilmesi konusunda iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi ve süregiden iş birliği ele alındı" dendi.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Arakanlı Müslümanlar'ın dönüşünün 2 ay içinde başlayabileceği belirtildi.

Ağustos ayında başlayan ve Birleşmiş Milletler'in 'etnik temizlik' olarak adlandırdığı şiddet eylemleri nedeniyle Bangladeş'e yaklaşık 620.000 Arakanlı Müslüman sığınmıştı.

 

Sığınmacılar zor şartlar altında Bangladeş'teki sığınmacı kamplarında hayata tutunmaya çalışıyor. Ülkelerinde sistematik baskılara maruz kalan Arakanlı Müslüman azınlığın vatandaşlık hakları bulunmuyor ayrıca temel hizmetlere erişim ve hareket özgürlüğü konularında ciddi zorluklar yaşıyorlar.

TILLERSON'IN ETNİK TEMİZLİK AÇIKLAMASI

Dün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Arakan'da yaşananların 'etnik temizlik' olarak sayılabileceğini belirtmişti.

Tillerson açıklamasında "Ulaşılabilir olgular üzerinde dikkatlice yapılan incelemelerin ardından Kuzey Arakan'da yaşanan durumun Arakanlılar'a yönelik bir etnik temizlik olduğu açık" demişti.

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