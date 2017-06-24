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Myanmar'da 67 çocuk asker ordudan çıkarıldı

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Myanmar'da 67 çocuk asker ordudan çıkarıldı
Myanmar'da reşit olmadığı halde silah altına alınmış 67 askerin daha ordudan çıkarıldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada, Myanmar hükümetiyle BM arasında, çocuk askerlerin silah altına alınmasını önlemeye yönelik olarak 2012 yılında imzalanan anlaşma kapsamında bugün itibarıyla reşit olmayan 67 askerin daha orduyla ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Anlaşma çerçevesinde bugüne kadar çocuk yaştaki toplam 849 askerin orduyla ilişiğinin kesildiği, halen ordu saflarında ne kadar reşit olmayan asker bulunduğuna dair ise güvenilir bir verinin olmadığı bildirildi.

Söz konusu ilişik kesme işlemlerinin anlaşma kapsamında bu yıl içinde atılan ilk adım olduğunu belirten UNICEF ülke temsilcisi Bertrand Bainvel de "Atılan adım, ülkede hala silahlı çatışma ve gerginliklerin tutsağı durumunda olan 2,2 milyon çocuğun durumuna dair bizi düşündürürken, süregelen reformlardan onların da faydalanması gerektiğini hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Myanmar'da çocukların ordu veya etnik silahlı gruplar tarafından silah altına alınması veya işçi olarak kullanılması oldukça yaygın bir durum.

Reşit olmayan çocukların silah altına alınması, 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1949 tarihli Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri uyarınca uluslararası hukuk ihlali olarak kabul ediliyor.

 

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