Myanmar'da Maden Ocağında Meydana Gelen Heyelanda 2 Kişi Öldü

Myanmar'da en önemli gelir kaynaklarından biri olan yeşim taşı maden sahalarından birinde meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ülke basınındaki habere göre, Kachin eyaletine bağlı Hpakant bölgesindeki bir yeşim taşı maden sahasında dün toprak kayması meydana geldi.
Heyelanda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hpakant bölgesinde yeşim taşı madenciliğinin bir süredir yasak olduğu ve madenin kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.
Öte yandan, Hpakant'daki bir maden sahasında Ekim 2021'deki heyelanda da 6 kişi ölmüştü.
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