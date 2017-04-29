Myanmar'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 17 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Polis memuru Ko Ko Naing, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tayland sınırındaki Myawwady kentinde meydana gelen kazada şoförün başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu otobüsün uçuruma yuvarlandığını belirtti.
Ko Ko Naing, "Otobüs şoförü de dahil olmak üzere 17 kişi yaşamını yitirdi, 22 yolcu yaralandı.Yolcuların çoğunluğu Myanmarlı göçmen işçilerdi." dedi.
Ülkedeki karayollarının altyapısının yetersiz olması nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geliyor
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