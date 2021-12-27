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Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin duruşması yine ertelendi

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Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii'nin yasa dışı telsiz ithal etme ve bulundurma iddiasıyla yargılandığı davanın bugün yapılacağı duyurulan karar duruşması yine ertelendi.
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin duruşması yine ertelendi

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii'nin yasa dışı telsiz ithal etme ve bulundurma iddiasıyla yargılandığı davanın bugün yapılacağı duyurulan karar duruşması yine ertelendi. Duruşmanın 10 Ocak'ta yapılmasına karar verildi.

Myanmar'da adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, devrik lider Suu Çii'nin yargılandığı bir dizi davadan ikincisinin duruşmasının başkent Nepido'da bir mahkemede görüldüğünü söyledi.

Mahkemenin, Suu Çii'ye yasa dışı telsiz ithal etme ve bulundurmaya karşı açılan davanın karar duruşmasını 10 Ocak'a ertelediğini açıklayan yetkili, erteleme kararı için herhangi bir gerekçe sunulmadığını vurguladı.

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