Myanmar’ın devrik lideri Suu Kyi’ye 4 yıl hapis cezası

Myanmar’da geçen yıl 1 Şubat’ta yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklan Ulusal Birlik Partisi lideri Aung San Suu Kyi’nin farklı suçlamalarla yargılandığı davalarda yeni bir karar verildi.

Myanmar’da geçen yıl 1 Şubat’ta yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklan Ulusal Birlik Partisi lideri Aung San Suu Kyi’nin farklı suçlamalarla yargılandığı davalarda yeni bir karar verildi.

76 yaşındaki devrik lider, cunta mahkemesi tarafından bugün görülen duruşmada yasa dışı telsiz bulundurma ve Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmek suçlarından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Böylece, daha önce halkı kışkırtma suçundan 4 yıllık hapse mahkum edilen ancak daha sonra cezasının 2 yıla indirildiği açıklanan Suu Kyi’nin toplam cezası 6 yıla yükselmiş oldu.

Yargılandığı farklı suçların tümünden hüküm giymesi durumunda Suu Kyi’nin hapis cezasının 100 yılı bulabileceği ifade ediliyor.

Myanmar’da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat’ta darbe yapan cunta, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde bini aşkın sivil hayatını kaybetmişti.