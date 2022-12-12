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Nabati: Asgari ücretliye, memura, emekliye ne verilse haklarıdır; fakir fukaraya vermek bereket getirir

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Nabati: Asgari ücretliye, memura, emekliye ne verilse haklarıdır; fakir fukaraya vermek bereket getirir
Nabati: Asgari ücretliye, memura, emekliye ne verilse haklarıdır; fakir fukaraya vermek bereket getirir

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. “Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır” diyen Nebati, sözlerinin devamında hem bu kesimlerin yoksulluğunu kabul ederek hem de yurttaşın hakkına ‘sadaka’ muamelesi yaparak, “Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir” dedi.

Nebati, Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Vahap Munyar, Hakan Güldağ ve Servet Yıldırım’a konuştu. Nebati ile yaptıkları sohbeti köşe yazısında aktaran Vahap Munyar, AKP’li Bakan’ın “Vatandaş enflasyonda ‘baz etkisi’ne değil, cebine bakar. Matematiksel düşüş göreceğiz ama hissedilecek gerileme de olacak” ifadelerini kullandığını yazdı.

Konuşmasında yeni yılla birlikte yapılacak ücret zamları hakkında da açıklamalarda bulunan Nebati, asgari ücretliyi, memuru ve emekliyi ‘fakir fukara’ olarak nitelendirdi; bunlara verilecek zamma ‘sadaka muamelesi’ yaptı.

Nebati, şu ifadeleri kullandı: “Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir.”

Sözlerinin devamında asgari ücret zammı hakkında rakam vermeyen Nebati, “Asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesine yol açacak bir adım da atılmasa iyi olur” dedi.

Nebati’nin diğer açıklamalarından bazıları ise şöyle:

– (İhracatçılar) döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil. Dövizdeki artış, benim enflasyon planımı bozar.

– Konut sektörünü canlandırmaya dönük “gerçek mortgage” hazırlıklarımız var. Kredi vadesi 15 yıl olabilir. Konut bedeline göre kademeli bir faiz modeli olacak.

– Net döviz rezervimiz 25 milyar dolar. Rusya’dan döviz ufak ufak geliyor. Gelen turist bankalarımızda hesap açıyor. Bu bizim için çok iyi.

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