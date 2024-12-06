Naci Görür'den 'Kıbrıs' depremleriyle ilgili açıklama...

Kıbrıs’ın güneydoğusunda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından açıklama yapan, Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kıbrıs Yayı’nın Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olduğunu belirterek, "Bizi şaşırtmayan bir depremdi" dedi.

Kıbrıs’ın güneydoğusunda, Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Larnaka açıkları olarak kaydedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki son depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görür, bu depremin Kıbrıs Yayı üzerinde gerçekleştiğini ve Kıbrıs Yayı'nın, 6 Şubat 2023 depremlerine neden olan Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Bu tür depremlerin beklenir olduğunu vurgulayan Görür, Larnaka açıklarında son dönemde meydana gelen sarsıntıların, büyük depremlerin ardından oluşan gerilim değişikliklerinden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Kıbrıs Yayı, Akdeniz bölgesinde aktif bir tektonik sınır olarak dikkat çekerken, bölgenin sismik aktivitesi özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından artış göstermişti. Prof. Dr. Görür, bu tür depremlerin şaşırtıcı olmadığını belirterek bölgenin sismik tehlikesine dikkat çekti.