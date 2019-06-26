Naci Talat anıldı

Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında düzenlenen törene, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP milletvekilleri, partililer, sevenleri ve ailesi katıldı.

CTP Lefkoşa Milletvekili, Naci Talat'ın kızı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, CTP'nin "efsane genel sekreteri" Naci Talat'ın çocukluğundan itibaren Kıbrıs'ı, okumayı, yazmayı, doğayı, ülkeyi, insanı çok sevdiğini kaydetti.

İncirli, babasının her zaman insanları sevdiğini, herkese sarıldığını, mücadelesini de insanlara sarılarak, kucaklayarak genişlettiğini kitlelere yaydığını söyledi.

Kıbrıs'a barış, demokrasi ve özgürlük getirmek için arkadaşlarıyla çok mücadele eden Talat’ın hainlikle suçlanmalarına, karalanmalarına, iftiraya uğramalarına rağmen onurlu duruşunu koruduğunu ve siyasetin seviyesini asla düşürmediklerini belirten İncirli, bu mücadeleden onur duyduğunu ifade etti.

Partisinin geçmişten bugüne ülkede eşit, adil, özgür ve demokratik bir düzen ve Kıbrıs'ta federal bir çözüm bulunması için çalıştığını belirten İncirli, Naci Talat'ın özgüveninin yüksek olduğunu, bunu partisine de aşıladığını ve bunun sonucunda kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız bir ülke için çalışan bir parti yaratıldığını söyledi.

Mücadelenin bitmediğini ifade eden Usar, Naci Talat'ın sözlerinden de örnekler okudu.

ERHÜRMAN

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, Naci Talat'ı partide, günlük sohbetlerde, her gün andıklarını ve sözleriyle kendilerine bıraktığı mirası her gün düşündüklerini söyledi.

Tufan Erhürman, Talat'ın sözleri ve yazdıklarıyla kendilerine geçmişten bugüne ışık tuttuğunu ve yollarını aydınlattığını belirtti.

Naci Talat'ın kendilerine birlikte, sevgiyle yürüyebilmeyi, ayrım yapmamayı ve herkesi sevmeyi gösterdiğini kaydeden Erhürman, her bireye dokunmayı başaran Talat’ın kimseye “bizden ve bizden olmayan” olarak bakmadığını söyledi.

Erhürman, CTP'nin bugün özgüvenle mücadele vermesi gerektiğini belirterek, kimsenin peşinden sürüklenmeyeceklerini ve bu akılla tüm toplumu severek mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Tufan Erhürman, konuşmasını "Onu büyük özlem ve sevgiyle anıyoruz" sözleriyle tamamladı.