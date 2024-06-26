Naci Talat kabri başında anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) efsanevi Genel Sekreteri Naci Talat, aramızdan ayrılışının 33’üncü yılında kabri başında anıldı.
2. Cumhurbaşkanı ve eski CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, parti yöneticileri, milletvekilleri ile partililerin katıldığı anma töreninde; kızı ve CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli ile CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy birer konuşma yaptı.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara ziyareti dolayısı ile etkinliğe katılamadı.
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