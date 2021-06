Naci Talat, ölümünün 30. yılında kabri başında anıldı

Kıbrıs’ta barış ve demokrasi mücadelesinin unutulmaz isimlerinden biri olan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski Genel Sekreteri Naci Talat Usar, ölümünün 30’uncu yıldönümünde bu sabah Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı.

Törene, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK üyeleri, partililer, Naci Talat’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Törende, Genel Başkan Tufan Erhürman ile Naci Talat Usar’ın kızı, CTP Kadın Örgütü Başkanı ve milletvekili Sıla Usar İncirli konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: NACİ TALAT, DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN ÖNDE GELEN NEFERLERİNDENDİ

Törende konuşma yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP’nin efsanevi Genel Sekreteri Naci Talat’ın, yaşadığı süre boyunca demokrasi mücadelesinin en önde gelen neferlerinden birisi olduğunu vurguladı. Vefatının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen Nai Talat’ın verdiği mücadelenin hala akıllarda olduğuna işaret eden CTP lideri Tufan Erhürman, “Bu topraklarda barışa, demokrasiye, adalete karşı olanlar hep vardı.. Ama onlara karşı mücadele edenler de onlara geçit vermediler. 30 sene önce uğraştığımız şeylerle şimdi yeniden uğraşmak zorunda bırakılmak söz konusu. Canımızı daha fazla sıkmalarına asla izin vermememiz gereken, mücadeleyi daha da yükseltmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz” dedi. 30 sene boyunca Kıbrıs Türk toplumuna yaşatılanların bir 30 sene daha yaşatılmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Erhürman, “Mücadelemizi yüksek bir sesle, açık yüreklilikle, hiçbir şeyden korkmadan ortaya koymamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Naci Talat iyi ki yaşadı, iyi ki hala bizimle birlikte. Anısı önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

İNCİRLİ: KIBRIS’I BARIŞA, DEMOKRASİYE KAVUŞTURMAYA SENİN GİBİ ÖMRÜMÜZÜ ADADIK

Naci Talat Usar’ın 30’uncu ölüm yıldönümünde konuşma yapan kızı Sıla Usar İncirli, tıpkı Naci Talat gibi tüm CTP’lilerin Kıbrıs’ı barışa, demokrasiye, eşit ve adil bir düzene kavuşturmaya ömürlerini adadıklarını söyledi. Ölümünün üzerinden tam 30 yıl geçmiş olmasına rağmen bugünün yetişkinlerinin Naci Talat’ı tek bir gün bile unutmadığının altını çizen İncirli, “Onu hatırlarken yüreklerindeki bağlılık, inanç ve sevginin bir damla gözyaşı olup yanaklarından süzüldüğünü her gördüğümde CTP’ye adanmış olan bu en büyük yüreğin sevgili babam Naci Talat’ın aslında her birimizin içinde yaşamaya devam ettiğini anlıyorum” cümlelerini kullandı. İncirli sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: “Kıbrıs Sorunu, Kıbrıslı Türklerin kimliğini, kültürünü, varlığını, neslini geleceğe taşıyacak iki toplumlu iki kesimli siyasi eşitliğe dayalı federal biz çözüme ulaşamadığı için hüzünleniyoruz. Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin her geçen gün zayıflatılmaya çalışılmasına, demokratik hukuk düzeninin bu ülkenin geleceğine dair zerrece gailesi olmayanlar tarafından saldırıya uğramasına, toplumun örgütlü yapısına göz dikenlerin varlığına öfkeleniyoruz ama aynı zamanda bileyleniyoruz. Tıpkı Naci Talat’ın dediği gibi: ‘Hem yurdumuzdan hem barıştan hem de demokratik hak ve özgürlüklerden kuzu kuzu boyun eğip vazgeçeceğimizi sananlara bir kez daha düşünmelerini salık veririz’ diyerek meydan okumaya devam edeceğiz.”