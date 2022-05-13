Nadir Akbabaları Zehirlediler

Güney Kıbrıs’ta koruma altında bulunan nadir bir akbaba türünün üç tanesinin zehirlenerek öldürüldüğü açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve geçtiğimiz yıl yapılan sayımda sayıları 20 olarak kayda geçirilen akbabalardan 3 tanesinin ölü tespit edildiğini yazdı.

Gazete, ilk olarak 3 Mayıs tarihinde, “İkaros” ismini taşıyan ve 3-4 yaşlarında olan bir akbabanın tuhaf davranışlar gösterdiğinin, bilekliğindeki GPS izleme sistemiyle tespit edilmesinin ardından hayanın ölü bulunduğunu belirtirken, görevlilerin bölgedeki bir yuvada yaptıkları aramada ise iki yavru akbabanın daha ölü bulunduklarını vurguladı.

Baf’ın Aya Yoanni bölgesinde gerçekleşen olayda, anne ve baba akbabaların yerlerinin de tespit edilemediği ve öldüklerinin varsayıldığı belirtilirken, hayvanların zehirlenmiş olma ihtimallerinin yüksek olduğu belirtildi.

Gazete, Rum yetkililerin bu ölümler sonrasında gerçekleştirdikleri sayımda sadece 8 akbabayı tespit edebildiklerini de belirtirken, geçen yılki sayımda bu rakamın 20 olduğunu aktardı.

Bu tür nadir ve koruma altındaki hayvanları zehirlemenin suçunun 500 bin Euro para cezası ve/veya 10 yıl hapis olduğu da belirtildi.