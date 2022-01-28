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Nadir bir 'kayıp halka kara delik' bulundu

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Andromeda Gökadası'nda ilk kez keşfedilen benzeri olmayan orta kütleli kara delik, kozmik nesnelerin anlaşılmasında büyük bir boşluğu dolduruyor.
Nadir bir 'kayıp halka kara delik' bulundu

Andromeda Gökadası'nda ilk kez keşfedilen benzeri olmayan orta kütleli kara delik, kozmik nesnelerin anlaşılmasında büyük bir boşluğu dolduruyor.

Gökbilimciler, yakındaki Andromeda Gökadası'ndaki bir yıldız kümesinde yer alan ve başka hiçbir şeye benzemeyen bir kara delik keşfetti.

Araştırmacılar, kara deliği Hawaii'deki Gemini North teleskobundan elde edilen gözlemsel verileri kullanarak, Güneş'in kütlesinin 6 milyon katından daha büyük olan devasa bir yıldız kümesinde belirledi.

Kayıp halka olabilecek kara delik gizemli gök cisminin galaksinin oluşumu ile ilgili büyük ipuçları verecek.

Yakın zamanda Astrophysical Journal'da yayınlanan bulgular, cismin Güneş'ten 100 bin kat daha büyük bir kütleye sahip olduğunu gösteriyor.

Bu, onu galaksilerin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliklerden daha küçük, ancak yıldızlar patladığında oluşan yıldız karadeliklerinden daha büyük yapıyor.

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