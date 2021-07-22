Nadir görülen gizemli Opah balığı kıyıya vurdu

Gizemli Opah balığı, en son balıkçılık araştırması sırasında 2014 yılında tesadüfen fotoğraflanmıştı. Bu balıkların nüfus yoğunluğu, yaşam süreleri, hatta kaç tür olduğu hâlâ bilinmiyor. Bunun nedeni balığın ilerlediği ıssız yollar ve derin denizdeki yaşam ortamı.

Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Opah bilinen ‘tek sıcakkanlı balık’ unvanına sahip. Opah, soğuk sularda yaşayan balıklara kıyasla çok hızlı yüzebiliyor ve avlanabiliyor. Balığın avını takip etme becerisi de sıcakkanlılığı sayesinde artıyor. Opah soğuk kanı ısıtması sayesinde 300 metreye kadar inen ve su sıcaklığının çok düşük olduğu sularda yaşayabiliyor. Balık, vücut sıcaklığını bulunduğu ortamın beş derece üzerinde tutabiliyor.

Nadir avlanabilen Opah’ın değeri, en çok rastlandığı Hawaii’de 3 milyon dolara ulaşıyor. Ancak Opah’ın avlanmasının deniz kaplumbağası, deniz kuşları, köpekbalığı ve kedibalığı gibi canlıları tehlikeye atabileceği söyleniyor.

‘Parlak kral balığı’ olarak da bilinen tür, ABD’nin Oregon eyaleti kıyılarında ilk kez görüldü. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 50 kilo ağırlığındaki balık, sadece görenleri değil bilim insanlarını da hayrete düşürdü. Uzmanlar okyanus sularının ısınması sebebiyle balığın kıyıya geldiğini söylüyor. Kıyada iyi durumda bulunan balık, incelenmek üzere donduruldu.

Sahilde bulunan akvaryumun müdür yardımcısı Tiffany Boothe, bunun orada gördüğü ilk Opah balığı olduğunu söyledi.

Kıyıya vurma nedeni iklim değişikliği olabilir

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Kurumu’ndan (NOAA) biyolog Heidi Dewar, balığın karaya oturmasının sıradışılığına dikkat çekerken büyüklüğüne da şaşırdığını dile getirdi. Dewar, bu durumun iklim değişikliğinden kaynaklanmış olabileceğini de sözlerine ekledi.

“Okyanus sıcaklıkları arttıkça bazı deniz organizmalarının kuzeye doğru hareket ettiğini görüyoruz” diyen Dewar, yeterli veri olmadan, bir Opah’ın karaya oturmasına neyin neden olabileceğini söylemenin zor olduğunu belirtti.