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Nadir kopyalardan biri: ‘Zinaya teşvik eden’ İncil bulundu

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Talihsiz bir basım hatası nedeniyle zinaya teşvik eden çok nadir bir İncil kopyası Yeni Zelanda’da bulundu.
Nadir kopyalardan biri: ‘Zinaya teşvik eden’ İncil bulundu
Fotoğraf: Canterbury Üniversitesi

1631 basımı İncil’de, yedinci emir ‘thou shalt not commit adultery’ (zina yapmayacaksın), basım hatası nedeniyle çok kritik bir kelime atlanmış: Not. Olumsuzluk bildiren ‘not‘ olmayınca da ‘ahlaksız İncil’ olarak anılan bu edisyon inananlara zina yapmasını teşvik ediyor.

Hata fark edilene kadar geçen bir yıllık sürede 1000 adet zina emri veren İncil basılmış.

Matbaacılar Robert Barker ve Martin Lucas dönemin kralı I. Charles’ın huzuruna çağırılmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Matbaa lisansı ellerinden alnınan ikili uzun yıllar başınlarına konan para ödülüyle yaşadı.

 

Çoğu yok edilen İncil’lerinde yalnızca 20 tane kaldı.

Christchurch şehrindeki Canterbury Üniversitesi İncil’den 2018’de haberdar olduklarını ancak bu keşfi araştırmacılara inceleme ve fırsatı verebilmek için şimdi açıklamayı tercih ettiklerini bildirdi. Zaman zaman Britanya ya da ABD’de bu nadir İncil kopyalarının açık artırmaya çıktığı ancak güney yarım kürede ilk kez keşfedildiği belirtildi.

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