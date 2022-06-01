Nadir türler risk altında: İngiltere'de orkide hırsızlığı

Orkide uzmanları, belirli konumlardaki bitkilerin “sipariş üzerine çalınmış” olabileceğine inanıyor.

Geçen hafta Caburn Dağı'nda ulusal bir doğa koruma alanından endemik bir orkide türünün çalındığı bilgisi paylaşıldı.

Bu hırsızlıkların zaten azalan, tarım ve kalkınma gibi faktörlerden etkilenen orkide popülasyonları üzerinde baskı oluşturabileceğine dair korkular var.

"Çalınan bitkilerin hayatta kalması pek olası değil”

İngiltere ve İrlanda Botanik Derneği'nin (BSBI) bilim yetkilisi Dr. Peter Stroh “Bu, kesinlikle nadir türlerin hayatta kalması için bir risk” dedi.

"Orkide toplamak, Viktorya döneminde bazıları için popüler bir eğlenceydi ve aslında Britanya'da bir orkide türünün - Spiranthes aestivalis- neslinin tükenmesine yol açtı. Orkideler bulundukları bölgeyle çok güçlü bir simbiyotik ilişkiye sahiptir, bu nedenle çalınan bitkilerin hayatta kalması pek olası değil.”