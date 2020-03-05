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Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı

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Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı
Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde bakıcı olarak çalışan Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Soruşturmada son olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun Kadirova’nın ölümünü intihar olarak değerlendirdiği rapor savcılığa gönderilmişti.

23 yaşındaki Kadirova yaklaşık bir yıldır Ünal’ın Çankaya’daki evinde bakıcı olarak çalışıyordu. Genç kadın 23 Eylül 2019’da Ünal’ın evinde yaşamını yitirmişti. Yakın bir arkadaşı Kadirova’nın milletvekili Ünal’ın tacizine uğradığını ve kendini öldürmeyi düşündüğünü anlattığını belirtmişti.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Ankara başsavcılığının kararında, “Genç kızın intihar ettiği, onu intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır” dendi.

Kadirova’nın otopsi raporunda cinsel saldırı izine ulaşılamadığı, not defteri ve iki intihar notu değerlendirildiğinde olay öncesinde intihara karar verdiği belirtildi.

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