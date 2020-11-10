Nagehan Alçı: Erdoğan’ın politik bir deha olduğunu herkes kabul etmeli!

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Merkez Bankası Başkanlığı’na Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna da Lütfü Elvan’ın tercih edilmesine ilişkin olarak, “Erdoğan bu hareketiyle bana göre büyük ölçüde DEVA ve Gelecek Partisi’ni kilitlemiş oldu. Siyasi fikirlerini beğenin ya da beğenmeyin ama Tayyip Erdoğan’ın bir politik deha olduğu gerçeğini herkesin kabul etmesi gerekir.” görüşünü savundu.

Alçı, "Ne DEVA Naci Ağbal’a ne Gelecek Lütfi Elvan’a çok sert ve ölümcül vuruşlar yapamaz. Yapsa da yapay olur." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Hakikaten de Ali Babacan bakanken, Ali Bey’e en yakın ve en iyi anlaştığı isimlerin başında Ağbal gelirdi.Aynı şekilde Lütfi Elvan da Ahmet Davutoğlu ile çok iyi hukuku olan bir isim olarak bilinirdi. Fakat yol ayrımında ikisi de Erdoğan’ın yanında durmayı tercih etti." ifadesini kullandı.