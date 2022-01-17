Nagehan Alçı: İktidar' da 'muhalefet' de aslında aynı rejimin parçaları

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, görevden alınan Anıtkabir Takım Komutanı Albay Hakan Osman Sert'in sanatçı Bülent Ersoy'a Anıtkabir ziyaretinde şemsiye tutmasının iktidar ve muhalefet kanadı tarafından eleştirildiğini hatırlatarak "İktidar-muhalefet karşıtlıkları belli küçük bir alandaki karşılıklı atışmalardan ibaret ve büyük oranda tiyatro. 'İktidar' da 'muhalefet' de aslında aynı rejimin parçaları" dedi.

Alçı, yazısında Albay Sert'in nezaket gösterdiğini belirterek, görevden alma kararının yanlış olduğunu savundu. Alçı ayrıca Sert'in Hakkari'ye tayin edilmesinin "sürüldü" ifadesiyle haberleştirilmesini de eleştirdi.

Alçı, düşüncesini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu nazik davranışın karşılığı böyle mi olmalıydı? Siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin karşılıklı kötü olmakta yarıştığı sosyal medyada yine korkunç bir linçe tanık olduk. Hem Sert, hem Ersoy’un şemsiyesini tutan görevli asker hem de Atatürk’ün mezarını ziyaret etmek isteyen Bülent Ersoy.

Bu linç korosuna hükümet medyası ve sözde muhalefet medyası da destek oldu. Ardından da Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı hızlı bir inceleme sonunda Albay Hakan Osman Sert’i görevden aldı ve Hakkari-Yüksekova’ya tayin etti. Sert’in görevden alınmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu karar bence adaletli bir karar değil.

...

Bu olay bir kez daha Türkiye’de bugünkü iktidar ve muhalefet ayrımının özünde pek de anlamlı olmadığını gösteriyor. Geçen hafta iktidar ve muhalefetin birlikte imzaladığı o felaket Kazakistan bildirisi de Ersoy’un Anıtkabir ziyaretinden sonra yaşananlara gösterilen ortak tepki de şunu ortaya koyuyor: Bu ülkede egemen bir devlet düzeni ve siyasal rejim var. İktidar-muhalefet karşıtlıkları belli küçük bir alandaki karşılıklı atışmalardan ibaret ve büyük oranda tiyatro.

'İktidar' da 'muhalefet' de aslında aynı rejimin parçaları. 'Rejimin menfaatleri' gerektirdiğinde ve devlet mekanizması işlediğinde AK Parti de CHP de MHP de İYİ Parti de görüldüğü gibi anında tek safta birleşebiliyor."

Yazının tamamı için tıklayın.