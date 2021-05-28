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Nagehan Alçı: Kokuşmuş bir bataklık ve sürekli üreyen sinekler

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Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı bir haftalık sesizliğin ardından, geçmişten günümüze mafya-devlet ilişkileri ile ilgili yazılmış raporları tekrar gözden geçirerek bugünkü yazısında analiz etti.
Nagehan Alçı: Kokuşmuş bir bataklık ve sürekli üreyen sinekler

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı bir haftalık sesizliğin ardından, geçmişten günümüze mafya-devlet ilişkileri ile ilgili yazılmış raporları tekrar gözden geçirerek bugünkü yazısında analiz etti. Alçı, 90'ların kimi devlet görevlileriyle şimdinin bazı devlet görevlileri arasında, zihniyet bakımından bir sürekliliğin bulunduğuna dikkat çekerken, söz konusu zihniyetin kökeninin İttihatçılara dayanığını söyledi.  

Nagehan Alçı, 1998 yılında Kutlu Savaş tarafından hazırlanan Susurluk raporunun günümüze uzanan ilişikiler bakımından oldukça önemli olduğunu ifade ederek,  Savaş'ın bu raporda devlet içindeki çetelerden değil çeteleşmiş bir devlet sisteminden bahsettiğini belirtti. Savaş'ın kendi tabiriyle, tüm sinekleri tek tek tespit ettiğini fakat sinekleri yaratan bataklığın ideolojisini aynen paylaşıp akladığını ifade eden Alçı, bu pisliği doğuran İttihatçı devlet zihniyetini bir türlü aşamadığımızı ve maalesef Ak Parti'nin de bu zihniyeti değiştiremediğini söyledi. 

İşte o yazı...

Günlerdir tek bir satır yazmadım. Son yazımdan bu yana tam 1 hafta oldu.

Türkiye’nin üzerine karabasan gibi çökmüş çok yoğun bir sis bulutu var.

Bu 1 haftam masamda okuduğum sayfalarca resmî rapor, bilgi, belge ile geçti.

Resim o kadar karmaşık ki çocuklarımın kullandığı tahtayı çalışma odama aldım, tüm bulguları oraya yazıyorum. Elimdeki notları ve fotoğrafları da oraya yapıştırıyorum.

Bu, Sedat Peker videolarıyla başlayan süreçteki ilk yazım olacak.

Fırtına başladığından beri ve özellikle son 10 gündür bana çok taraflı enformasyon yağıyor.

Bir gazeteci olarak bu videoları yapan şahıs hariç ismi geçen tüm taraflara ulaşabilecek bir ağa sahibim. Birbirinden hiç hoşlanmayan taraflarla da konuşuyorum.

Devletin ve iş dünyasının her kanadından bana ulaşan bilgileri inceliyorum.

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