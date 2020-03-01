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Nagehan Alçı: Koronavirüs şüphesi taşıyan aile Cerrahpaşa'dan kaçtı!

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Nagehan Alçı: Koronavirüs şüphesi taşıyan aile Cerrahpaşa'dan kaçtı!
Nagehan Alçı: Koronavirüs şüphesi taşıyan aile Cerrahpaşa'dan kaçtı!

Ailesiyle birlikte İran'dan gelen Musa Çelik'in Cerrahpaşa Hastanesi'nden test sonuçlarını almadan ayrılması üzerine koronavirüs taşıyan birinin halkın arasında olabileceğinden endişe edildi. Nagehan Alçı'nın gündeme getirdiği konuyla ilgili Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre endişe edilecek bir şey yok, çünkü testler negatif çıktı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Korona virüsü nedeniyle Cerrahpaşa Hastanesi’nde müşahede altına alınan Musa Çelik ile eşi ve çocuklarının, hastaneden kaçtığını yazdı.

“Kendisi ve eşi iyi ancak çocuklarında ateş, halsizlik gibi şikayetler var. İran’dan geldiklerini söylemişler. Bu bilgi ile çocuklardaki şikayetler birleşince haklı olarak hemen alarm zilleri çalmış hastanede. Aileyi karantina altına almaya karar vermişler” diye yazan Nagehan Alçı, “Kendilerinde Koronavirüs olmadığını düşünen aile günlerce müşahede altında tutulmamak için apar topar kaçmış. Bu yazıyı yazdığım akşam 22 sularında halen her yerde İstanbul polisi tarafından aranıyorlardı” ifadelerini kullandı.

 

Nagehan Alçı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Size biraz da ülkemizdeki son Korona havadislerini vereyim.

Türkiye hakikaten çok ciddi tedbirler alıyor.

Virüs dört bir yanımızı sardı ama çok şükür bizde henüz konfirme edilmiş bir vaka yok. Ancak şüpheliler var.

 

Dün akşamüzeri saatleri olan bir hadiseyi anlatayım. Bu vaka henüz Türk medyasına yansımadı. İlk kez benden okuyacaksınız.

İRAN’DAN GELMİŞLER

Musa Çelik adlı vatandaş, eşi ve çocukları ile Cerrahpaşa Hastanesi’ne gitmiş.

Kendisi ve eşi iyi ancak çocuklarında ateş, halsizlik gibi şikayetler var.

İran’dan geldiklerini söylemişler. Bu bilgi ile çocuklardaki şikayetler birleşince haklı olarak hemen alarm zilleri çalmış hastanede.

 

Aileyi karantina altına almaya karar vermişler.

İşte olan o an olmuş. Kendilerinde Koronavirüs olmadığını düşünen aile günlerce müşahede altında tutulmamak için apar topar kaçmış.

Bu yazıyı yazdığım akşam 22 sularında halen her yerde İstanbul polisi tarafından aranıyorlardı.

Eğer bu kaçan ailede Koronavirüs varsa bu hem kendileri için hem de kamu sağlığı için çok ciddi bir tehdit.

Hem çocuklarının sağlığı hem de tüm İstanbul halkı için Musa Çelik hastanenin gerekli tetkikleri yapmasına derhal izin vermeli. Yeniden dönüp hastaneye gitmeli.

Koronavirüs hadisesi bireysel değil toplumsal bir olay.

AVCILAR’DA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

İstanbul’un Korona günlüğünden bir haber daha paylaşayım…

Esenyurt ve Avcılar Devlet Hastanesi’nde iki vaka Korona şüphesi ile karantina altına alındı.

Testler yapıldı, Esenyurt’taki hasta, başka bir teşhis konularak karantinadan çıktı ancak Avcılar’daki için bekleyiş sürüyor…”

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