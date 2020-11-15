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Nagehan Alçı: Tek endişem, Tayyip Bey’in başlattığı bu haklı reform ateşinin AK Parti içi savaşlara kurban gitme ihtimali

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Nagehan Alçı: Tek endişem, Tayyip Bey’in başlattığı bu haklı reform ateşinin AK Parti içi savaşlara kurban gitme ihtimali
Nagehan Alçı: Tek endişem, Tayyip Bey’in başlattığı bu haklı reform ateşinin AK Parti içi savaşlara kurban gitme ihtimali

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform açıklamalarına ilişkin olarak, "Benim tek endişem var…O da Tayyip Bey’in başlattığı bu haklı reform ateşinin AK Parti içi savaşlara kurban gitme ihtimali.İslami kesimin içinde benim boyutlarını anlamakta zorlandığım seviyede bir iç savaş var.Kim kimi tasfiye edecek kaygısı ve korkusuyla kimse sağlıklı düşünemez hale gelmiş. Herkes her an saf değiştiriyor. Herkes konumunu ve makamını korumak için her an boyut değiştiriyor." görüşünü savundu. 

Alçı, "İş öyle bir iç iktidar mücadelesine dönüşmüş ki kimse meselelerin esasına bakmaz hale gelmiş. Herkes kendi safının ayakta kalması derdinde. Mesela normalde özgürlükçü eğilimde gördüğüm bir köşe yazarı ile konuşuyorum. İşin özüyle ilgilenmiyor. Onlar kazanırsa beni tasfiye ederler diye kaygılanıyor ve korkuyor.Tüm bunları aşabilecek tek kişi yine Recep Tayyip Erdoğan." düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, "Daha fazla özgürlük ve hukuk yönünde ilerlerken bir yandan da AK Parti ve Devlet içindeki kavgaların da durulması ve sakin sulara dönülmesi gerekiyor.Türkiye’nin özgürleşmesi ve demokratikleşmesi için elimize geçen bu fırsatı heba etmeyelim." ifadesini kullandı. 

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