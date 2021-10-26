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Nagehan Alçı: Türkiye, Rusya tipi bir siyasal rejime doğru adım adım gidiyor; Batı'dan kopuyoruz

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Nagehan Alçı, Türkiye'nin tam olarak Rusya tipi bir siyasal rejime doğru adım adım gittiğini belirterek, "Muhafazakar-otoriter ve laik-otoriter kesimler Batı düşmanlığında uzlaşıyor. İktidar ve muhalefet medyası Batı düşmanlığında buluşuyor.
Nagehan Alçı: Türkiye, Rusya tipi bir siyasal rejime doğru adım adım gidiyor; Batı'dan kopuyoruz

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'nin tam olarak Rusya tipi bir siyasal rejime doğru adım adım gittiğini belirterek, "Muhafazakar-otoriter ve laik-otoriter kesimler Batı düşmanlığında uzlaşıyor. İktidar ve muhalefet medyası Batı düşmanlığında buluşuyor." diye yazdı.

Türkiye'nin Batı medeniyetiyle ilişkisinin pamuk ipliği kadar zayıf olduğunu, son 200 senede ilk kez bu duruma geldiğine işaret eden Alçı, "Osman Kavala bildirisine imza atan büyükelçiler dün başını ABD’nin çektiği bir iyi niyet açıklaması yaparak geri adım attılar, "Türkiye’yi kaybetmek istemiyoruz" dediler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna olumlu karşılık vererek çok doğru yaptı ama bu temel hakikat değişmiyor. Biz Türkiye olarak Batı’dan kopuyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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