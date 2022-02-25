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Nagehan Alçı: Ukraynalı göçmenler gelince de aynı şekilde itiraz edecekler mi?

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'ni resmi olarak tanımasından birkaç gün sonra düğmeye basarak askeri operasyonu sabaha karşı başlatması Ukrayna'da panik yarattı.
Nagehan Alçı: Ukraynalı göçmenler gelince de aynı şekilde itiraz edecekler mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'ni resmi olarak tanımasından birkaç gün sonra düğmeye basarak askeri operasyonu sabaha karşı başlatması Ukrayna'da panik yarattı.

Binlerce insan otomobillere atlayarak Kiev'den kaçmaya çalışırken, havalimanlarında insanlar mahsur kaldı. Kiev'deki metro istasyonları da sığınağa dönüştü. Ukrayna’da endişeli bekleyiş devam ederken, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınını hazırız" denildi.

'Ukraynalı göçmenler gelince de aynı şekilde itiraz edecekler mi?' 

Gazete ve televizyonlar yaşanan gelişmeleri canlı aktarmaya devam ederken günün en dikkat çeken yorumlarından birisi Habertürk yazarı Nagehan Alçı’dan geldi.

Alçı, Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında “Suriyeli göçmenlere yönelik nefret dilini adeta bir alışkanlık haline getirenler, bakalım Ukraynalı göçmenler gelince de aynı şekilde itiraz edecekler mi?” diye sordu.

Alçı, sözlerine, “Bunun etnik kökenli bir itiraz olup olmadığı Ukraynalı göçmenler Türkiye’ye gelmeye başladığında görülecek. Ben orada fazla bir itiraz olacağı kanaatinde değilim.” ifadeleri ile devam etti.

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