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Nagehan Alçı'dan Gezi Davası yorumu: Aklım almıyor; bu işte bir tuhaflık var, burnuma garip kokular geliyor

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"Mahkemeden çıkan karar beni şok etti, inanamadım"
Nagehan Alçı'dan Gezi Davası yorumu: Aklım almıyor; bu işte bir tuhaflık var, burnuma garip kokular geliyor

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Gezi Davası'nda mahkemenin iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Karara inanamadığını ve "nutkunun tutulduğunu" söyleyen Alçı, Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildiğini hatırlatarak, "Bu karar eskinin idam cezasına denk! Yani eski düzende olsa Kavala idam edilecekti. Mücella Yapıcı, Hakan Altınay, Yiğit Ekmekçi, Çiğdem Mater, Can Atalay, Mine Özerden ve Tayfun Kahraman’a ise 18 yıl hapis. Bu davada minareyi çalıp kılıf hazırlamak da yok. Tamamen irrasyonel ve hiçbir mantıksal bağlamı olmayan bir karar. Bu kararda bir mantığa büründürme ve kamuoyunu ikna çabası bile yok. Türkiye’de yasama kurumu var, yürütme kurumu var ama yargı kurumu olup olmadığından maalesef artık emin değilim" dedi. 

Alçı, yazısında "Dayanaktan yoksun, hukukilikten uzak, temeli zayıf, tamamen uydurma bir dava süreci. 4,5 yılın sonunda böyle bir karar verilebilmiş olmasını hakikaten aklım almıyor. Bu işte bir tuhaflık var. Burnuma garip kokular geliyor. Bu tuhaflığın ve garabetin perdesi kaldırıldığında hakikatin görüleceğine inanmak istiyorum…" yorumunu yaptı. 

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