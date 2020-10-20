''Nahçıvan KKTC'yi resmen tanıma kararı aldı'' iddiası yalan çıktı!

Nahçıvan parlamentosunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanıma kararı aldığı öne sürüldü ancak yetkililer bu iddiayı yalanladı.
Türkiye Gazetesi'nin Nahçıvan parlamentosunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanıma kararı aldığı yönündeki haber yetkililer tarafından yalanlandı.
Sosyal medyada bir çok insan tarafından paylaşılan haberde Nahçıvan parlamentosunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanıma kararı aldığı yazıyordu.
Söz konusu haberin yetkililer tarafından yalanlanmasının ardından Türkiye Gazetesi de haberi geri çekti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.