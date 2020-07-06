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Naim cinayeti ile ilgili tutuklanan zanlı tutuklu yargılanacak

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Gökhan Naim cinayeti ile ilgili tutuklanan Cemil Ülgü hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ülgü tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Naim cinayeti ile ilgili tutuklanan zanlı tutuklu yargılanacak

Gökhan Naim’in öldürülmesi ile ilgili olarak 19 Haziran tarihinde tespit edilerek tutuklanan Cemil Ülgü hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Naim’in öldürülmesinin ardından yürütülen “taammüden adam öldürme”, “adam öldürme”, “silahlı soygun”, “kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu”’, “kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma” suçları ile ilgili soruşturmada zanlının söz konusu suçlarda “ feri fail” yani “ suçu örten şahıs olduğu tespit edildi.

Zanlı Ülgü’nü, hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından bugün huzuruna çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere 1 ayı geçmemek koşulu ile cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Polis Naim cinayeti ile ilgili yürüttüğü soruşturmada Gökhan Naim’in öldürülmesi ve tasarrufundaki içi para dolu çantanın çalınıp, Zahid Masood’a verildikten sonra ayni gün Girne Bahçeli’de zanlı Cemil Ülgü’ye verildiğini tespit etti.

19 Haziran 2020 tarihinde derdest emri gereği Girne’de tutuklanan zanlının izahatında para dolu çantayı Girne’de tanımadığı Pakistan uyruklu bir kişiye teslim ettiği, olayın cinayet olduğunu öğrendikten sonra ise Zahid Masood’tan korkup, polise gidemediğini söylediği öğrenildi.

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