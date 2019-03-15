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Naim cinayetinde detaylar ortaya çıkıyor

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Gökhan Naim cinayetinde kullanılan araç KKTC uyruklu bir Pakistan kökenliye ait
Naim cinayetinde detaylar ortaya çıkıyor

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili çember daralıyor.

Polis Gökhan Naim cinayetinde kullanılan aracın KKTC uyruklu bir Pakistan kökenliye ait olduğunu tespit etti.

Olay gecesi Gökhan Naim'e 5 el ateş açıldığı, bir el de eşine ateş açıldığı öğrenildi.

Cinayette kullanılan tabanca da bulundu.

Kiralanan aracın ise bir Pakistan uyruklu ile bir Azerbaycan uyruklu şahıs tarafından kiralandığı ortaya çıktığı kaydedildi.

Kiralık aracı Polis Akıncılar yolu üzerine terk edilmiş şekilde buldu.

Gökhan Naim'in vurulmasıyla ilgili polis 1 kişiyi tutukladı

Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim'in önceki gün kurşunlanıp öldürülmesiyle ilgili olayda 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Polis tutuklanan kişinin olaya karışıp karışmadığıyla ilgili araştırma yapıyor.

Cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı!

İlgili Haber Cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı!

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