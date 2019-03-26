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Naim cinayetinde flaş gelişme

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Gökhan Naim cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı görülen 33 yaşındaki Hüseyin Erseyis dün Akıncılar’da tutuklandı.
Naim cinayetinde flaş gelişme

Polis, Hüseyin Erseyis ve daha önceden tutuklu bulunan Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad’ın tutukluk sürelerinin uzatılması maksadıyla bugün yeniden mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Gesfi döviz bürosu sahibi Gökhan Naim, 13 Mart’ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, Naim’in çantasındaki paraları alan saldırganlar kaçmıştı.

Gökhan Naim cinayetiyle ilgili soruşturmada, tutuklananların sayısı 5’e ulaştı. Olayla ilgili 5  kişi ise aranıyor.

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