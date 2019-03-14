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Naim cinayetinde kullanılan aracın sahibine gözaltına alındı, ifade vermedi!

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Polis Gesfi Döviz bürosu sahibi Gökhan Naim cinayetini araştırmaya devam ediyor.
Naim cinayetinde kullanılan aracın sahibine gözaltına alındı, ifade vermedi!

Yürütülen soruşturma kapsamında polis dün gece Yenikent bölgesinde terk edilmiş vaziyette bulduğu ve cinayetle sonuçlanan soygun olayında kullanıldığı tespit edile DV 604 plakalı aracın sahibine ulaştı.

Gözaltına alınan ve aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen söz konusu şahsın Pakistan uyruklu olduğu ancak şahsın polise herhangi bir ifade vermediği öğrenildi.

Polis bu nedenle Naim'in öldürülmesi olayı ile ilgili aranan şahısların Pakistan uyruklu olabilecekleri şüphesi üzerinde duruyor.

Devam eden soruşturma kapsamında polisin birçok bölgeden kamera kaydı temin ettiği ve incelemeyi sürdürdüğü ayrıca teknik takip yöntemleri ile iz sürdüğü öğrenildi.

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