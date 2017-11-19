Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu eski Türk milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Süleymanoğlu siroza bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle 28 Eylül'den bu yana tedavi görüyordu.

Karaciğer naklinin ardından tedavisi Ataşehir Memorial Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde süren Naim Süleymanoğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı. 1980'li ve 90'lı yılların en tanınmış haltercisi olan ve 1,47 m'lik boyu nedeniyle "Cep Herkülü" lakabıyla anılan efsanevi sporcu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymanoğlu'nun ölümünün ardından "Dünya ve olimpiyatlarda şampiyonumuz olan Naim Süleymanoğlu, haftalardır maalesef yoğun bakımdaydı. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Taşpınar: Türk halteri çok büyük değerini yitirdi

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "Türk halteri çok büyük değerini yitirdi" dedi.

Naim Süleymanoğlu'nun dünya halter camiasının gelmiş geçmiş en büyük sporcusu olduğunu ifade eden Taşpınar, "46 adet rekor kıran bir 'cep herkülü'ydü. Türk halkının olduğu kadar, tüm dünyada spor camialarının gönlünü kazanmış bir sporcuydu. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, Süleymanoğlu'nun hayatını kaybettiği hastanede düzenlenen basın toplantısında, yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacağını belirtti ve cenazenin Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedileceğini bildirdi.

Naim Süleymanoğlu kimdir?

Bulgaristan'daki Türk azınlıktan olan Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Kırcaali kentinde doğdu. 10 yaşında haltere başlayan Süleymanoğlu, 1983'te Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Bulgaristan'ın 1984'teki Los Angeles Olimpiyatlar'ını boykot etmesi nedeniyle olimpiyatlara katılamayan Süleymanoğlu, 1986'da Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti.

Olimpiyat tarihine damgasını vurdu

1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Ankara hükümeti Bulgaristan hükümetine 1 milyon dolar, Bulgaristan Halter Federasyonu'na ise örtülü ödenekten 250 bin dolar ödeyerek gerekli izinleri aldı. Süleymanoğlu, önce Seul'de, daha sonra da 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda zafere ulaşarak, bu spor dalında üç kez olimpiyat şampiyonu olan ilk isim oldu.

Vücut ağırlığının üç katından fazlasını kaldırmayı başaran Süleymanoğlu, sekiz kez dünya şampiyonu oldu. 46 kez dünya rekoru kıran sporcu, 1988 yılında Amerikan Time dergisine de kapak oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden "Yüzyılın En Güçlü Sporcusu Ödülü"nü alan Süleymanoğlu, 2000 yılında Uluslararası Halter Federasyonu'nun asbaşkanlığına seçilmiş, 2001 yılında da Olimpiyat Nişanı'na layık görülmüştü.

Siyasi kariyerinde başarılı olamadı

1999 yılında bağımsız milletvekili adayı olan Naim Süleymanoğlu, bu seçimlerde başarılı olamadı. 2004 yılında yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Kıraç Beldesi belediye başkanlığına, 2007 Genel Seçimleri'nde de yine MHP'den İstanbul milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi.