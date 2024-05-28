  • BIST 10593.07
  • Altın 2426.061
  • Dolar 32.1794
  • Euro 35.047
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Naimoğulları: 3-5 saat içinde her şey belli olacak

» »
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için Lefkoşa’da düzenlediği eylem, dokuzuncu gününde devam ediyor.
Naimoğulları: 3-5 saat içinde her şey belli olacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları,  Başbakanlık önünde basına yaptığı açıklamada “Süreci birlikte göreceğiz. 3-5 saat içinde her şey belli olacak. Görüşme olabilir ya da olmayabilir. Eylem devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

İthal etin Yeni Zelanda’dan geleceğini öğrendiklerini ifade eden Naimoğulları, bir ay süreyle canlı hayvan satışını durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Başbakanın söylemlerinin “kızıştırıcı” olduğunu savunan Naimoğulları, söz konusu süreçte bir karar aldıklarını ve birçok bölgede et tanzim satış noktaları açma düşünceleri olduğunu ifade etti.

Naimoğulları, “‘Kendi ürettiğimiz hayvanı, kendimiz satabilir miyiz?’ diye düşündük. Birçok kasap aradı. Bu süreçte çok büyük sıkıntı duyacaklarını söylediler.” dedi.

Her zaman diyalogdan yana olduklarını kaydeden Naimoğulları, “Geldiğimiz noktada bugün yarın bu sürecin nereye gideceği belli olacaktır. Piyasa ortamı geriliyor. Biz kılıç çekmiyoruz. Diyalog ortamı kurarak bir çözüm bulmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Ölmek var dönmek yok” diyen Naimoğulları, eylem sürecinin devam ettiğini kaydetti.

“Kurbanlık isteyen halkımız, bir tosun, bir kuzu… Hayvancıdan alabilirler”

Üreten insanların daha da zor durumda kalacağının aşikar olduğunu ifade eden Naimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu yola çıktık ve eyleme devam ediyoruz. Kurbanlık isteyen halkımız, bir tosun, bir kuzu hayvancıdan alabilirler. Kimseyi bu konuda mağdur etmeyiz. Bugünkü süreci göreceğiz. Görüşme olabilir ya da olmayabilir.”

Tarım Bakanı’nı eleştiren Naimoğulları, algı yaratılmaya ve hayvancıları bölmeye çalışıldığını öne sürdü.

Sendikalarla sürekli istişare içinde olduklarını kaydeden Naimoğulları, bazı duyumlar aldıklarını söyledi, “Ben duyumlarla bir yere varmam. Süreci birlikte göreceğiz. 3-5 saat içinde her şey belli olacak” dedi.

“Hayvancıyı kucaklayıcı olacaksınız. Nedir bu düşmanlık” diyen  Naimoğulları, diyalog çağrısını yineledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığına Atun seçildi28 Mayıs 2024 Salı 14:11
  • Çavuş: Üretici ile diyalog sorunumuz yok, bugün görüşüyoruz28 Mayıs 2024 Salı 14:10
  • Tabipler Birliği: İlaca erişim sorunu çözülmeli28 Mayıs 2024 Salı 14:09
  • Hayvancıların eylemi… Erhürman: Eylemlerin arkasında CTP yok28 Mayıs 2024 Salı 13:08
  • Üstel: Bir millet üç devlet yola devam28 Mayıs 2024 Salı 12:56
  • Gönyeli Alayköy'de muhteşem Dünya Çocuk Günü şenliği...28 Mayıs 2024 Salı 12:28
  • “Adet Yoksulluğuna Karşı Sen De Paylaş” kampanyası devam ediyor28 Mayıs 2024 Salı 12:25
  • TÜK’ten patates üreticilerine duyuru: Mağusa Soğuk Hava Deposu hizmete açıldı28 Mayıs 2024 Salı 12:23
  • Trafik denetimlerinde cep telefonu kullanımı alarm veriyor!28 Mayıs 2024 Salı 12:22
  • 1. Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali’nde Kıraç sahne alacak28 Mayıs 2024 Salı 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti