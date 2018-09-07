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Naimoğulları: Araçlar Lefkoşa'da kalacak! Pazartesi daha kalabalık geleceğiz!

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Naimoğulları: Araçlar Lefkoşa'da kalacak! Pazartesi daha kalabalık geleceğiz!
Naimoğulları: Araçlar Lefkoşa'da kalacak! Pazartesi daha kalabalık geleceğiz!

Hayvan Üreticileri eyleme devam etme kararı aldı.

Naimoğulları yaptığı açıklamada taleplerinden geri adım atmayacaklarını belirtti.

Lefkoşa'da araçların kalacağını açıklayan Naimoğulları, Pazartesi günü daha kalabalık geleceklerini açıkladı.

 

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