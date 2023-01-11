Naimoğulları: Biz bu fiyatlarını kabul etmiyoruz!

Üretim maliyetlerinin artması ve kuraklığın etkisiyle, üreticiyi zor zamanlar bekliyor.

Kıbrıs Postası’nın haberine göre: Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basına açıklama yaptı.

Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkileri ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Bakanlığın kuraklığa karşı ve hayvancılara destek konusunda çalışma yapacaklarını ifade etti. Naimoğulları, Bakanlık ile görüşmelerin 27 Ocak’ta tekrar görüşeceklerini belirterek, “1 litre süt ile 1 buçuk kilogram yem alınacak şekilde bir düzenleme talep ettim. Verilen artış kaba otun fiyatını bile karşılamıyor. Biz orta yerde kaldık. Gelinen aşamayı değerlendireceğiz ama biz bu fiyatlarını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

“VERİLEN ARTIŞ KABA OTUN FİYATINI BİLE KARŞILAMIYOR, BU KURAKLIK BİZİ BİTİRDİ!”

Tarım Bakanlığı’nın görevinin üreticiyi korumak olduğunu vurgulayan Naimoğulları, “Üretim, kuraklığın etkisiyle ve yanlış politikalarla küçülmeye devam ediyor” dedi.

2023 yılında zor koşulların kendilerini beklediğini söyleyen Naimoğulları, “Bu kuraklık bizi bitirdi. Nasıl geçinebiliriz diye hesap yapmaya başladık” ifadelerini kullandı.