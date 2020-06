Naimoğulları: “Kendi işimizi yapmaktan bıktık”

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, tarım ve hayvancılık politikalarından gerçek anlamda bıktıklarını ve artık bu işi yapmayı düşünmediklerini iddia etti. Buna rağmen birlik başkanı, hükümete ağır tepki vermeye de hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kanal T ekranlarında konuşan Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları şöyle dedi;

“Her ülkenin tarımı, hayvancılığı ayrıdır. Kendine mahsustur. Türkiye başka, başka ülkeler başka... Her ülke kendi kriterleri ile tarım paketlerini hazırlamalı. Her toprakta ‘her ürün’ olmaz; Dayatma paketlerle hiçbir yere gidemeyiz… Biz bedel ödemekten ve bu yüzden bu işi yapmaktan gerçekten bıktık. Biz bundan sonraki süreçte her şeyin, doğru yapılmasını talep diyoruz. Eğer yanlışlar olursa en ağır tepkileri vermeye hazırız”.